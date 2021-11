"Chegava da escola e ficava no celular", diz padrasto de garota encontrada no CE

PM Pedro Marra

(crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

A família e vizinhos da adolescente de 13 anos que saiu de casa, na última sexta-feira (5/11), e viajou sozinha de avião para Fortaleza ficaram aliviados ao saber que a jovem está aos cuidados do Conselho Tutelar do estado nordestino. O padrasto da jovem, José Emerson, 41 anos, relata que a menina usava o celular com frequência.

"Ela é uma menina bem na dela. Chegava da escola, colocava a mochila na cama, deitava e ficava muito tempo no celular. A gente sempre dava confiança para ela usar celular", relata José.

Quando a menina voltar para casa, o padrasto promete conversar com a criança e ter atenção ao conteúdo que a menina acessa no aparelho eletrônico. "Vamos tratar mais da educação dela nesse sentido. Agora ela vai ficar um tempo sem mexer no celular. Eu estou aliviado, porque ela está em boas mãos. Agora só quero a presença dela e dar um abraço", afirma.

Os vizinhos, que também se comoveram com o caso, relatam que a adolescente tem comportamento tímido e não costuma falar com as pessoas na rua. Moradora da casa ao lado da família, a aposentada Maria Araújo, 63, vive na região há 32 anos e diz que é difícil ver a jovem fora de casa. "A mãe dela, inclusive, só vai ao mercado, à igreja e não deixa os filhos dela com ninguém. E sem contar que ela é muito tímida, porque não falava nem com nós, que somos vizinhos", descreve a moradora.

Vizinha de frente à casa da família, Maria de Lourdes Soares, 69, lembra a vez em que viu a menina sentada em frente à residência. "A única vez que a vi aqui fora foi com livros e cadernos na mão, tem dois meses. Ela é uma menina quieta. Ninguém via ela muito na rua", recorda.

Relembre o caso

Na última sexta-feira (5/11), após sair de casa dizendo que iria para um passeio escolar, em Samambaia Sul, a adolescente embarcou sozinha em um avião no Aeroporto de Brasília com destino a Fortaleza. O Correio apurou que a menor fez o percurso em direção à estação do metrô sozinha.

A todo instante, a adolescente conversava com uma pessoa residente do Ceará por meio de mensagens. No Aeroporto Internacional de Fortaleza, a menina encontrou com a pessoa que lhe estava esperando.

Pela internet, o suspeito dizia ser um adolescente de 15 anos, mas na verdade, era um homem de 34 anos. O rapaz não divulgava fotos verdadeiras e inventava desculpas dizendo que tinha vergonha de mostrar o rosto. O caso segue em investigação pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).

Imagens do circuito interno de segurança de uma casa da Quadra 110 captou a menina passando pela rua, por volta das 6h20 da última sexta-feira. A adolescente saiu de casa com um vestido rosa, jaqueta preta, boné e uma mochila. Ela chegou a levar algumas peças de roupas, como dois biquínis, um rosa e outro colorido. A menina deve chegar em Brasília nos próximos dias.