Incêndio atinge dois cômodos de residência em Planaltina

CB Correio Braziliense

(crédito: Cbmdf)

Na manhã deste sábado (13/11), um incêndio atingiu uma residência na Estância Mestre D`Armas em Planaltina, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 6h51. De acordo com a corporação, dois dos cinco cômodos da casa foram atingidos pelas chamas.

Ainda segundo os militares, o fogo teve início na sala e afetou uma parte da cozinha. Porém, com a atuação de três viaturas e 14 agentes, os bombeiros conseguiram debelar as chamas e elas não se propagaram para nenhuma outra dependência da casa.

O combate teve a duração de aproximadamente 20 minutos e, após a extinção das chamas, os bombeiros fizeram o procedimento de rescaldo, que consiste no resfriamento e ventilação do recinto, neutralizando qualquer possibilidade de novos focos. No momento do incidente não havia pessoas e nem animais no interior da residência, por isso, não houve vítimas e ninguém foi transportado ao hospital.

A perícia de incêndio foi acionada para o local.