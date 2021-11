CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Sedes)

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) promoveu sete oficinas com gerentes das unidades socioassistenciais e profissionais para integrar as ações no atendimento às famílias vulneráveis, além de reforçar a prevenção de situações de risco social e fortalecer vínculos familiares. O objetivo foi padronizar os procedimentos técnicos adotados na oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

De acordo com o diretor do SCFV, Clayton Andreoni, “foram encontros voltados para organização e aprimoramento da oferta do serviço. A maior parte dos servidores atuam na perspectiva dos serviços de convivência, não da oferta, mas dessa organização. A ideia é complementar o trabalho social das famílias com outros serviços da Proteção Social Especial. Então, foi feita a articulação para aprimorar a organização da oferta. É essa articulação entre os serviços que vai aprimorar o atendimento”, destaca.

Participaram profissionais das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CCFV). As sete oficinas foram ministradas entre 27 de outubro e o dia 5 deste mês.

Prevenção

A CCFV atua no trabalho preventivo e proativo com as famílias mais vulneráveis para evitar situações de risco social. Crianças, adolescentes e idosos são divididos em grupos por faixa etária. As atividades específicas são desenvolvidas por profissionais da assistência social de acordo com as particularidades de cada grupo.

O foco do CCFV é possibilitar trocas culturais e de vivências, assim como desenvolver o sentimento de pertencimento e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social