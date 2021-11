Saiba onde buscar atendimento para transtornos mentais gratuitamente no DF

CB Correio Braziliense

Durante a crise sanitária do novo coronavírus, os transtornos mentais se tornaram mais evidentes e atingiram grande parte da população. O isolamento social, somado ao medo em torno da doença e ao luto intensificaram os problemas de saúde mental. De acordo com a diretora de Serviços da Saúde Mental da Secretaria de Saúde (SES-DF), Vanessa Soublin, do começo de agosto do ano passado até este ano, houve um aumento no número de na gravidade dos casos.

Além do aumento, Vanessa destaca que houve uma mudança no perfil do paciente. Para prestar suporte a essa população, a rede pública de saúde do DF possui serviços especializados e multifatoriais para o tratamento psicossocial que se diferenciam de acordo com a gravidade do transtorno.

Os pacientes com demandas gerais e iniciais de saúde mental podem buscar ajuda em uma unidade básica de saúde (UBS) para avaliação e classificação do risco psicológico. “A UBS ordena o cuidado; se a pessoa precisar de um acesso mais diferenciado ou de um atendimento especializado, a própria unidade básica de saúde fará esse encaminhamento”, pontua Vanessa.

As ações oferecidas englobam atividades de prevenção e tratamento terapêutico, com apoio de equipes multidisciplinares. Os tratamentos especializados ocorrem em ambulatórios como o Centro de Orientação Médico-Psicopedagógica (Compp) e o Adolescentro, voltados para crianças e adolescentes, e nas unidades de Centro de Atenção Psicossocial (Caps), que atendem pessoas com sofrimento psíquico, assim como casos de uso abusivo de álcool e drogas.

Por último, há o Núcleo de Saúde Mental do Samu (Nusam), com atendimento 24h com assistência presencial e telefônica pelo 192. Pelo canal, são atendidas pessoas com sofrimento e transtornos mentais agudos, graves e persistentes, com agitação psicomotora, autoagressividade ou agressividade a outros.

Ao todo, a capital possui 18 centros de atenção psicossocial divididos em seis tipos de atendimento. O serviço público está inserido nas comunidades e funciona de porta aberta, sem a necessidade de encaminhamento para acolhimento. No ano passado, o Caps teve 156.295 atendimentos, e este ano, somente entre janeiro e julho, foram registrados 118.138 atendimentos.

