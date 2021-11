CB Correio Braziliense

(crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante, neste sábado (13/11), após seu caminhão perder os freios e colidir contra duas lojas na Colônia Agrícola Samambaia. O homem trabalhava como motorista autônomo, mas não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para dirigir veículos automotores.

Durante a realização de um frete, enquanto conduzia o caminhão na terceira marcha, o motorista percebeu que o veículo perdeu o freio. Na tentativa de diminuir a velocidade do caminhão, o homem desligou o motor, mas não conseguiu retomar o controle do veículo. Para evitar um acidente contra outros automóveis que estavam na via e nem atropelar os pedestres que estavam na rua, ele jogou o caminhão contra o comércio local.

Motorista autônomo trabalhava com frete de caminhão e foi preso, neste sábado, após veículo perder o controle e bater contra comércio (foto: PCDF/Divulgação)

O veículo bateu contra duas lojas e danificou a estrutura de um dos comércios. Com a colisão, um passageiro de 50 anos que estava no caminhão sofreu ferimentos e reclamou de dores nas costas. A vítima foi levada ao Hospital Regional de Taguatinga pela equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No hospital, recebeu pontos em um corte na cabeça.

O motorista do caminhão fez o teste de etilômetro, mas não foi constatado nenhum teor alcoólico. O homem foi levado até a 8ª Delegacia de Polícia e autuado em flagrante pelos crimes de dano e lesão corporal. Em seguida, foi recolhido à carceragem da Polícia Civil do DF (PCDF), onde permanecerá à disposição da justiça.

Já o caminhão foi recolhido para a Divisão de Trânsito (Ditran) da PCDF e passará por exames periciais.