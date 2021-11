EH Edis Henrique Peres

O Comitê Intersetorial do Programa Vida no Trânsito, do Governo do Distrito Federal (GDF), em parceria com a Organização Não Governamental (ONG) Rodas da Paz, organiza, no próximo domingo (21//11), um ato em frente ao Congresso Nacional por mudanças na legislação de trânsito. A expectativa é reunir, pelo menos, 200 pessoas em um abraço simbólico em volta da sede do Legislativo federal.

O grupo começará a se reunir por volta das 10h. “Vamos começar a concentração de acolhimento em frente ao Congresso com os familiares ou as próprias vítimas com sequelas de acidentes. As pessoas podem levar objetos para honrar suas vítimas, como camisetas e bandeiras, e poderão gritar os nomes das pessoas perdidas”, explica Renata Aragão, coordenadora da ONG Rodas da Paz.

O encontro acontece no Dia Mundial das Vítimas do Trânsito, estipulado desde 2005 pela Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com Renata, o grupo pretende chamar atenção do Congresso para mudanças na legislação de trânsito. “O foco é o maior rigor na justiça nos crimes de trânsito, pois a sensação que os familiares possuem é de que os crimes não são severamente punidos. O infrator é obrigado a pagar algumas cestas básicas e fica um tempo sem dirigir, no entanto, existem casos de sinistros que há um dolo eventual, pois a pessoa trafega acima da velocidade, junta bebida ao volante e comete outras infrações que podem ser evitadas”, destaca.

A coordenadora da ONG Rodas da Paz salienta: “não são acidentes que acontecem, são sinistros e infrações”. Uma das medidas que o grupo pretende pedir é a diminuição da velocidade máxima nas vias urbanas. “Existem algumas velocidades que são incompatíveis com a vida. Nas vias urbanas, queremos pedir que seja estabelecido o máximo de 50km/h, pois assim é dado tempo para o motorista conseguir reagir e impedir ou minimizar o estrago de uma colisão. Nas vias mais movimentadas, com grande fluxo de pessoas, pedimos a diminuição para 30km/h”, explica.

A ONG lançará, durante o evento, uma petição pública para colher assinaturas e levar ao Congresso o documento com os pedidos de projetos que viabilizem essas medidas. “Queremos que algum deputado ou senador veja a nossa demanda e trabalhe em projetos de lei que atendam o que estamos pedindo”, pontua.

