Confira onde se vacinar no feriado desta segunda-feira (15/11)

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Quem ainda não se imunizou contra a covid-19 pode aproveitar o feriado da Proclamação da República do Brasil, nesta segunda-feira (14/11) para colocar a caderneta de vacinação em dia. Ao todo, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) destinou quatro pontos exclusivos para a aplicação das doses (veja abaixo).

Desde o começo da campanha de imunização, o DF já vacinou 4.261.983 pessoas. Os dados são do vacinômetro da SES-DF, atualizado na tarde deste domingo (14/11). Apenas com a primeira dose (D1), 2.266.987 pessoas foram imunizadas (74,25% da população), enquanto 1.768.526 pessoas completaram o ciclo vacinal (59,73%) com as duas aplicações. Outras 58.363 pessoas receberam a dose única.

A imunização de reforço, chamada de 3ª dose — aplicada em profissionais de saúde e idosos com mais de seis meses da D1 — também avança na capital do país e, de acordo com o vacinômetro, 159.268 pessoas a receberam. Já a dose adicional foi aplicada em 8.839 pessoas.



Locais