Homem é preso após se masturbar em parada de ônibus de Sobradinho

(crédito: Reprodução/Vídeo)

Um homem, ainda não identificado, foi preso neste sábado (13/11), após ser flagrado se masturbando em uma parada de ônibus de Sobradinho. O caso aconteceu na quadra 3/6. Uma mulher que estava na parada filmou o momento e acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Mesmo com a gravação, o criminoso continuou com as partes íntimas expostas. Quando a polícia chegou ao local, o homem tinha deixado a parada, mas com a descrição de uma das testemunhas o patrulhamento da PMDF conseguiu encontrá-lo na área central de Sobradinho.

O homem foi levado para a 13ª Delegacia de Polícia (DP) e, de acordo com a PMDF, possui passagem por roubo e furto, além de estar em prisão domiciliar. O criminoso vai responder por importunação sexual. Caso condenado pode ter pena de 1 a 5 anos de prisão.