Morre, aos 89 anos, o pioneiro da Vila Planalto, Vicente Bevilaque

AM Ana Maria Pol

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Morreu, neste domingo (14/11), após sofrer um infarto, aos 89 anos, Vicente Bevilaque de Castro, morador da Vila Planalto e um dos pioneiros do Distrito Federal. Natural de Tianguá, no Ceará, Vicente veio ajudar na construção da capital federal. Segundo familiares, o pioneiro faleceu no hospital, onde estava internado desde terça-feira (9/11) por problemas de saúde.



Líder comunitária da Vila Planalto, a internacionalista Leiliane Rebouças, 46 anos, lamentou a morte de Belavique, e reiterou a falta que fará para os moradores da região. “Ele era uma pessoa muito querida na comunidade. Estava sempre disposto a falar da Vila nas reportagens, era muito conhecido. Amava andar de bicicleta, conversar com as pessoas. Era simpático, prestativo”, diz.

De acordo com Leiliane, o pioneiro tinha uma relação especial com a Vila. “Era comum passar na frente da casa dele e vê-lo sentadinho no Alpendre. Não tem quem o conheça que não fale dele com carinho”, diz. “A Vila é como uma cidade do interior, e as pessoas têm uma relação forte umas com as outras. Todo mundo se conhece e o senhor Vicente tinha uma relação de amor com esse lugar”, conta a líder comunitária.

Na tarde desta segunda-feira (15/11), parentes e amigos se despediram do morador da Vila Planalto em uma cerimônia íntima, às 15h. Vicente deixa nove filhos, além de netos e bisnetos.