GDF renova pintura de faixas de pedestres devido às aulas 100% presenciais

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Detran)

Devido ao retorno totalmente presencial das aulas o Governo do Distrito Federal (GDF) promove, durante este mês de novembro, a pintura de cerca de 230 faixas de pedestres em diversos pontos da capital do país. A reforma das faixas é parte da rotina do Departamento de Trânsito (Detran), mas recebeu destaque devido ao retorno dos estudantes às ruas.

José Humberto Pires, secretário de Governo, destaca que a iniciativa atende uma solicitação da secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, para dar mais tranquilidade aos pais, alunos e demais pessoas que transitam nas proximidades das escolas. “O trabalho foi de pronto assumido pelo diretor de Engenharia de Trânsito, Pedro Paulo Barbosa, que o está realizando. É preciso ressaltar a importância de recuperar as faixas que precisam de pintura”, destaca.

No DF, desde 1997 está em vigor a lei que dá prioridade aos pedestres nas faixas. Atualmente, a capital conta com 4,2 mil faixas de pedestres, o que desempenham um papel fundamental na prevenção de acidentes. De acordo com as estatísticas do Detran, em 2019 ocorreram dois atropelamentos fatais em faixas de pedestres não semafóricas, contra 83 atropelamentos com morte fora das faixas.

Pedro Paulo Barbosa destacou que o trabalho está sendo realizado, apesar das chuvas dos últimos dias, com empenho pela equipe. “As faixas são um patrimônio de Brasília. O serviço de manutenção é feito regularmente, mas no momento, estamos pintando as que precisam em função da volta às aulas 100% presenciais”, pontua.

A manutenção das faixas varia de acordo com o material usado em sua confecção. Algumas levam tinta acrílica, de duração de um ano, enquanto outras são pintadas com tinta quente, com durabilidade de dois anos. Durante o período da seca o Detran também lava as faixas para que elas se tornem visíveis aos motoristas e pedestres.

*Com informações Agência Brasília