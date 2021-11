AM Ana Maria Pol

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Os condutores que transitavam na Estrada Parque Juscelino Kubitscheck (EPJK) tomaram um susto na madrugada desta terça-feira (16/11). Um condutor parou o carro na rodovia, colocou fogo no veículo, tirou toda a roupa e saiu nu em direção ao Lago Paranoá.

Enquanto parte da equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) apagava as chamas do carro, que ficou parado na rodovia sentido Jardim Botânico, outro grupo localizou o condutor caminhando às margens do Paranoá.

Segundo informações divulgadas pela corporação, o homem estava desorientado e tinha a conversa desconexa. Após os primeiros atendimentos, ele foi levado para o Hospital Regional do Paranoá, consciente, desorientado e estável.

Os bombeiros interditaram uma das faixas de rolamento até que as chamas fossem apagadas. Uma equipa da Polícilia Militar ficou responsável por cuidar do trânsito até que o carro fosse retirado.

*Com informações do CBMDF