Terracap publica edital para execução de obras no Jardim Botânico

CB Correio Braziliense

Obras previstas são necessárias porque os sistemas de drenagem, pavimentação e sinalização são parte integrante da infraestrutura básica dos parcelamentos do solo urbano - (crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou edital para contratar empresa de engenharia especializada para realização de obras de implantação de infraestrutura – drenagem urbana, pavimentação, sinalização vertical e horizontal e meios-fios — na Quadra 1 do Setor Habitacional Jardim Botânico III.

As obras previstas são necessárias porque os sistemas de drenagem, pavimentação e sinalização são parte integrante da infraestrutura básica dos parcelamentos do solo urbano.

A licitação será realizada em 25 de novembro, às 10h. O critério de julgamento é o menor preço, ou seja, será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública. O credenciamento do representante e a entrega dos envelopes devem ser feitos até 25 de novembro, às 9h.

As empresas interessadas em participar da concorrência podem fazer o download do edital no site da Terracap, na seção Licitações Compras/Serviços. Mais informações podem ser obtidas no call center da Terracap, no número (61) 3342-1103, ou via chat online, disponível no portal da agência. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

*Com informações da Terracap