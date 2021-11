Vídeo: Secretaria de escola em Planaltina pega fogo nesta segunda-feira

AI Ana Isabel Mansur

Militares combateram as chamas por cerca de 50 minutos - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio atingiu a secretaria do Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimaraes Trois, na tarde desta segunda-feira (15/11), em Planaltina. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência com quatro viaturas e 16 militares, por volta das 17h15.

Não havia pessoas no colégio, devido ao feriado da Proclamação da República, e os danos foram somente materiais. Segundo os bombeiros, quando chegaram ao local, as equipes foram surpreendidas por grande volume de fumaça, que preenchia a secretaria da escola.

Os militares combateram as chamas por cerca de 50 minutos (veja abaixo vídeo da ação). De acordo com o CBMDF, o foco teve origem na própria secretaria e, embora a fumaça tivesse se espalhado, o fogo não se alastrou a outros pavimentos devido à rápida atuação.

Após cerca de 50 minutos de combate às chamas e resfriamento das paredes, os bombeiros realizaram o procedimento de rescaldo, que consiste no resfriamento e ventilação da área, evitando ignição de novos focos.

O CBMDF não soube informar a causa do incêndio, mas funcionários da escola afirmaram ao Correio que a suspeita é de que houve um curto em uma impressora. "A perícia está analisando", informou uma colaboradora do local.