PG Pablo Giovanni*

Idosa foi atropelada na W3 Sul, na manhã desta terça-feira (16/11) - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma mulher de 64 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro, na manhã desta terça-feira (16/11). O acidente aconteceu na avenida W3 Sul, perto do Hospital Sarah. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência por volta das 10h.

A vítima, identificada pelos bombeiros apenas como Deijanilde, foi atingida por um Ford EcoSport branco. Ela foi atendida e levada para o Hospital de Base (HBDF) com um corte na região da cabeça e queixa de dores no ombro esquerdo. Os militares informaram que ela estava "bem, orientada e estável". Ao contrário da vítima, o condutor do veículo — cujo não não foi divulgado — não se feriu.

A Polícia Militar interditou a via parcialmente, até a conclusão da perícia do acidente. A reportagem tentou contato com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), responsável pela gestão do HBDF. Por meio de nota, a instituição comunicou que não divulga o estado de saúde dos pacientes.







Planaltina



Pouco depois, por volta das 11h54, um acidente na entrada do Vale do Amanhecer, perto da Escola Classe Mestre D'Armas, em Planaltina (DF) deixou uma mulher de 67 anos ferida. Ela foi atropelada pela condutora de um Jeep Renegade branco.

Os bombeiros comunicaram que a vítima, identificada como Aristides, apresentava escoriações no braço esquerdo e sentia dores na perna direita. Apesar do acidente, ela estava bem, orientada e estável, mas foi levada para o Hospital Regional de Planaltina (HRPl). A condutora do veículo, que não teve o nome divulgado, saiu ilesa.

A Polícia Militar também atuou na ocorrência e auxiliou no controle do trânsito. A Secretaria de Saúde do DF não deu detalhes sobre o estado de saúde da paciente.

*Estagiário sob supervisão de Jéssica Eufrásio