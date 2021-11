CB Correio Braziliense

A vítima, 36 anos, precisou ser levada às pressas ao Hospital de Base - (crédito: Divulgação - CBMDF)

Uma ciclista precisou ser levada às pressas ao Hospital de Base, em estado grave, após ser atropelada por um veículo na Estrada Parque Dom Bosco, nesta sexta-feira (5/11). Identificada como Maria de Fátima, 36 anos, a vítima apresentava traumatismo cranioencefálico, múltiplas fraturas e escoriações por todo o corpo.

O acidente aconteceu pouco depois do viaduto que dá acesso à Ponte JK, no sentido Paranoá. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu à ocorrência por volta das 20h50. Durante a prestação de socorro, uma das faixas de rolamento da via, bem como a ciclofaixa e o acostamento ficaram interditados.



A Polícia Militar (PMDF) também esteve no local. O motorista que provocou o acidente, um homem de 57 anos, dirigia um Fiat Strada branco e não se feriu. A ciclista foi atingida pela parte da frente do carro, do lado do condutor. No automóvel, os danos se restringiram ao para-choque, ao farol esquerdo, ao capô e ao para-brisa.