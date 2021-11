Sem previsão de calor, trovoadas e chuvas permanecem no DF

RM Rafaela Martins

A chuva não dará trégua ao brasiliense nesta quarta-feira (17/11). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será marcado por instabilidades, nuvens e trovoadas no Distrito Federal. As pancadas de chuva tendem a ocorrer no período da tarde e da noite.

Durante a manhã, a previsão é de chuva em pontos isolados. Com o tempo mais ameno, a umidade relativa do ar pode variar entre 95% e 55%.

Segundo o meteorologista Mamedes Luiz Melo do Inmet, o tempo no DF permanecerá inconstante ao longo da semana. “Não teremos mudanças drásticas para os próximos dias. A tendência é que o tempo continue instável, com muitas nuvens e chuvas isoladas no decorrer do período", falou o profissional.

Para esta quarta-feira (17/11), o instituto prevê temperatura máxima de 27ºC no centro da capital federal. A mínima registrada até o momento foi de 19ºC. Vale ressaltar que o cidadão deve tomar alguns cuidados e se proteger das possíveis chuvas com rajadas de vento. Confira algumas dicas abaixo.

Atenção

A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) alerta para a possibilidade de chuvas fortes. Desta forma, a pasta elencou algumas orientações para a população se proteger de eventuais acidentes:

-Se possível, fiquem abrigadas

-Aumente a distância de seguimento do veículo da frente

-Não tente atravessar áreas alagadas ou enfrentar correnteza e enxurradas

-Monitore o aumento do nível das águas próximas à sua residência

-Em caso de alagamento, desligue a rede elétrica

-Em caso de necessidade, peça ajuda pelos telefones 193 ou 199.