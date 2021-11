Hospital de Campanha do Gama será desativado um mês após renovação de contrato

SS Samara Schwingel AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Joel Rodrigues / Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou que vai desativar, até o fim deste mês, o Hospital de Campanha do Gama. Atualmente, o espaço conta com 100 leitos e tem taxa de ocupação de 10%. Os pacientes serão removidos para o Hospital Regional de Samambaia (HRSam) e para o Hospital de Campanha da Ceilândia, o único desse tipo que permanecerá ativo — hoje, com 15% das 100 vagas ocupadas.

Ao Correio, o governador Ibaneis Rocha (MDB) comentou a decisão. "Graças a Deus, (há) poucos pacientes", justificou o chefe do Executivo local. A desativação ocorre cerca de um mês após a renovação dos contratos com a empresa gestora da unidade. O prazo havia sido postergado por mais seis meses. O Hospital de Campanha do Autódromo também teve a desativação confirmada recentemente.

O secretário de Saúde do DF, Manoel Pafiadache, afirmou que a decisão foi tomada "com cautela e de forma gradual". "Há um mês, estávamos com 300 leitos. Hoje, temos 200. Agora, vamos baixar para 100", detalhou, por meio de nota divulgada pela pasta.

As desativações visam reduzir custos com combate à pandemia da covid-19, mas a secretaria informou que planejou a ação, para o caso de haver necessidade de mobilizar novos leitos na rede. Pafiadache ressaltou que a prioridade é evitar o risco de desassistência. "É seguro, neste momento, mantermos os 100 leitos, mas continuaremos acompanhando a evolução da pandemia. Se tiver piora (do cenário), temos como ampliar o atendimento", reforçou o gestor.



O secretário acrescentou que, diariamente, há reuniões com técnicos que debatem a situação global da pandemia, a estrutura montada no DF, o avanço da vacinação e os números da covid-19 — como médias móveis, projeções de novos casos e a taxa de transmissão da doença.