CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A partir da próxima segunda-feira (22/11), o sistema viário da Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul, sofrerá com inversão no fluxo. O objetivo é diminuir os congestionamentos nos horários de pico durante as manhãs (das 6h às 9h) e à tarde (das 17h30 às 19h45).



A decisão foi tomada após estudos da Superintendência de Trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF), que constataram a necessidade de intervenção no local. De acordo com o órgão, aproximadamente 100 mil veículos oriundos de Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Taguatinga circulam todos os dias neste trecho da DF-001.

Funcionamento

O DER explica que das 6h às 9h os condutores poderão acessar, por meio de uma abertura no canteiro central nas proximidades do viaduto de Samambaia, uma faixa de rolamento da pista em direção à Samambaia. Esta faixa terá seu sentido invertido até as proximidades do viaduto do Pistão Sul e contará com sinalização horizontal e cones para disciplinar o fluxo de veículos.

No período da manhã, serão três faixas de rolamento de uso geral para quem segue em direção ao Plano Piloto, e a faixa exclusiva irá permanecer operando neste sentido. Já a pista que segue no sentido Samambaia terá duas faixas de rolamento de uso geral, uma vez que a faixa de uso exclusivo estará liberada para o trânsito de todos os veículos, no trecho de inversão.

De 17h30 às 19h45, os condutores terão acesso, através de uma alça criada no retorno próximo ao viaduto do Pistão Sul, a uma faixa de rolamento da pista para o Plano Piloto. A faixa terá seu sentido invertido até as proximidades do viaduto de Samambaia e contará com sinalização horizontal e cones para disciplinar o fluxo de veículos.

No período da tarde, três faixas rolamento estarão disponíveis para uso geral, no sentido Samambaia, e a faixa exclusiva permanecerá operando neste sentido. A pista no sentido Plano Piloto contará com duas faixas de rolamento de uso geral, tendo em vista que a faixa exclusiva estará liberada para o trânsito de todos os veículos, no trecho de inversão.

A operação será acompanhada por agentes de trânsito rodoviário do DER e contará, também, com painéis de mensagens variáveis em pontos estratégicos ao longo do trecho de inversão.

Com informações do DER-DF*