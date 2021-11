RM Rafaela Martins

(crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Com o fim de semana à vista, a sexta-feira (19/11) traz uma prévia do temporal esperado para sábado e domingo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será marcado por chuvas, trovoadas e rajadas de vento no Distrito Federal. As pancadas devem ocorrer no período da tarde e da noite. Durante a manhã, a previsão é de chuva em pontos isolados. Com o tempo mais ameno, a umidade relativa do ar pode variar entre 95% e 60%.



Segundo o meteorologista Cléber Souza do Inmet, o tempo no DF permanece instável e as chuvas podem ser intensas. “O sextou será com muitas nuvens e pancadas de chuva. Para o fim de semana uma frente fria vem avançando no Brasil e chegará no Centro-Oeste a partir de amanhã. Isso pode resultar em chuvas fortes, a qualquer hora do dia”, falou o profissional.

Além disso, o Inmet declarou o Estado Laranja para o DF. Vale ressaltar que o alerta indica perigo potencial provocado por tempestades, com rajadas de vento de 60km/h a 100km/h, e grande volume de chuva (entre 50mm e 100mm). Para esta sexta, o instituto prevê temperatura máxima de 26ºC no centro da capital federal. A mínima registrada até o momento foi de 17ºC.

Como se proteger?

O brasiliense que está nas ruas precisa tomar cuidado. Para isso, o Correio preparou algumas dicas que podem te ajudar durante esse período chuvoso. Confira:

-Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

-Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

-Caso precise de mais informações, acione a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros Militar (telefone 193).