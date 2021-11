Homem é preso na rodoviária após estuprar mulher inconsciente

CB Correio Braziliense

Um homem foi preso, na tarde desta sexta-feira (19/11), após estuprar uma mulher inconsciente na rodoviária. O caso aconteceu por volta das 17h, na Galeria Subsolo, próximo da entrada do Metrô.



A vítima de 35 anos estava inconsciente, deitada no chão, quando foi vítima da violência. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por populares que viram o flagrante e gravaram um vídeo.



Agentes do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados e prenderam o homem. Segundo o relato dos policiais, ele estava deitado por cima da vítima, com as partes íntimas de fora, consumando o ato em frente ao Na Hora.



O homem foi preso em flagrante e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (DP), da Asa Norte.

Violência

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) busca, desde o mês passado, outro homem acusado de estupro. Identificado como Luis Medrado, de 56 anos, o pedreiro teria estuprado uma criança de 10 anos, em 4 de setembro, na região do Riacho Fundo. Segundo a polícia, o acusado aproveitava os momentos que estava sozinho com a criança para praticar os abusos.



A violência foi flagrada pela mãe da vítima, que chegou a notar esperma na barriga e na virilha da criança. Apesar das buscas realizadas pelos agentes, o acusado permanece foragido. Caso alguém saiba a localização de Luis, as denúncias podem ser feitas pelo telefone 197.