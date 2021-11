Lista de convocados para participar do Renova-DF é divulgada

CB Correio Braziliense

Qualificação oferecida tem como objetivo formar profissionais capacitados em diversas áreas - (crédito: Marcello Casal/Agência Brasil)

A lista dos convocados para o Programa de Qualificação Profissional e Renovação de Equipamentos Públicos (Renova-DF) foi divulgada nesta quinta-feira (18/11). A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal (Setrab) convoca os selecionados nas listas um e dois na 1ª chamada para as vagas do 4º ciclo do programa. Esses tem o período de 18 a 23 deste mês para comparece em uma das agências do trabalhador, com identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho, em caso de falta de algum dos documentos, o candidato é desclassificado.

Os candidatos da lista três fazem parte do cadastro reserva do programa e serão chamados em caso de não-comparecimento de algum dos candidatos das duas primeiras listas, em caso de desistência de matriculados que iniciarem as aulas. Nessa situação, os convocados devem seguir as mesmas orientações dos convocados nas primeiras duas listas. Eles são contactados pela Setrab via WhatsApp, e-mail e ligando nos números fornecidos pelos candidatos. Caso não seja convocado para o ciclo, é necessário fazer nova inscrição para participar dos subsequentes.

O programa

O Renova-DF oferta cursos de qualificação profissional em diferentes áreas (carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro) voltados para conservação de patrimônio público. Os cursos são oferecidos em parceira com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e terão duração de 240h, sendo 20h semanais.

Os candidatos que participarem dos cursos receberão benefícios, como auxílio pecuniário mensal de um salário mínimo, vale-transporte e seguro contra acidentes para cada aluno. Para receber o auxílio mensal, o participante deve cumprir mínimo de 64 horas mensais e para obter o certificado de conclusão, deve ter frequência igual ou superior a 80% e aproveitamento mínimo de 80%. A aulas tem previsão de início em meados de 1º de dezembro.