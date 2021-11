Defesa Civil interdita duas casas em Arniqueira por perigo de muro desabar

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação Defesa Civil )

Duas casas foram interditadas pela Defesa Civil do Distrito Federal, neste sábado (20/11), após a ameaça de um muro com aproximadamente 30 metros de extensão e 3,3 metros de altura ameaçar a cair em cima das habitações no conjunto 5, próximo ao Parque Areal, em Arniqueira. Uma grande rachadura se formou na estrutura, devido ao acumulo de água das chuvas que ocorreram na noite desta sexta-feira (19/11).

Segundo avaliação da Defesa Civil, o muro apresenta uma curvatura em direção às casas, além de rachaduras em diagonal e ruptura do talude (corte feito no terreno inclinado durante a construção). E pela distância curta, de 90 centímetros, entre a estrutura afetada e as casas, os moradores foram orientados a saírem imediatamente do imóvel.

O proprietário do muro foi notificado a contratar profissional ou empresa habilitada para realizar o escoramento da estrutura, além de realizar a drenagem da água acumulada na base e a correção dos problemas estruturais. Também foi orientado a não transitar sobre a área de ruptura do talude.



Após se informar do risco e de suas responsabilidades, o responsável pelo muro iniciou as tratativas para o custeio de aluguel aos ocupantes das casas interditadas. A Secretaria de Desenvolvimento Social também será informada da necessidade de apoio e acolhimento das famílias afetadas.

A Defesa Civil alerta para que, qualquer construção ou alteração de uso ou estrutura em construções tenham a supervisão de um profissional habilitado.