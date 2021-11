Na véspera do Enem, 150 alunos de escola da Asa Norte participam de aulão

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Na véspera do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, 150 alunos do colégio Sigma, da 910 Norte, acompanharam um aulão presencial no auditório da escola, das 8h às 12h20, como forma de preparação para a prova deste domingo (21/11). Os estudantes revisaram o conteúdo de Ciências Humanas, uma das disciplinas presentes no primeiro dia de prova do exame.

Ao todo, oito professores lecionaram durante o encontro com os jovens. O aulão foi transmitido pelo canal do YouTube do colégio Sigma, aberto para o público geral e alunos da instituição que optaram por acompanhar a aula de forma on-line.

O evento faz parte do projeto "Na Rota do Enem", que acontece desde 30 de outubro no Sigma. São cinco sábados de aulas. Em 30 de outubro, os alunos revisaram o conteúdo de Linguagens e Códigos. No último dia 6 de novembro, a aula foi de Ciências da Natureza, mesmo conteúdo revisado no sábado passado (13/11).

Veja local e hora do Enem



»Local de Prova: O local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 é informado por um cartão de confirmação, mas, até agora, esse documento ainda não foi divulgado. Para acessá-lo, é preciso ir até a Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), colocar o CPF e senha. A recomendação é que o cartão seja impresso ao ir fazer o Enem, para não haver qualquer risco de confusão.

»Hora da Prova: O Enem será dividido em provas que acontecerão em dois dias distintos, com o mesmo horário de início. Os participantes devem chegar ao local da prova com antecedência, já que os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). O que muda entre os dois dias é o tempo de duração da prova. Confira o cronograma:

»Primeiro dia: ocorre em 21 de novembro, e o candidato responde a 90 questões objetivas, sendo 45 questões das disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 questões das disciplinas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação dissertativa-argumentativa.

»Horário de saída sem o caderno: Após as 15h30;

»Horário de saída com o caderno: Após as 18h30;