Dia D vacina 11.881 pessoas

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Dia D da vacinação contra a covid-19 alcançou, ontem, 11.881 pessoas que estavam sem o esquema vacinal completo no Distrito Federal. A campanha é parte de estratégia nacional de combate à pandemia. De acordo com o balanço da Secretaria de Saúde, 2.004 brasilienses receberam a primeira dose do imunizante (D1) e outras 7.042 aproveitaram a data para tomar a segunda dose (D2). Em relação ao reforço (D3), 2.734 aplicações foram feitas nas unidades básicas de Saúde.

O lançamento da campanha ocorreu no estacionamento externo da Feira dos Importados, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), e contou com a presença de integrantes do Executivo local. Quem visitou a estrutura montada pela Secretaria de Saúde (SES) foram, na maioria, funcionários e visitantes do comércio local.



Presente no evento, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), declarou que as pessoas precisam tomar consciência sobre o dia D da vacinação para divulgar mais flexibilizações de atividades nos próximos dias. “É um apelo muito forte, pois estamos tentando a todo custo retomar a nossa vida dentro da normalidade. Temos a consciência de que isso só vai acontecer com o avanço dessa vacinação. Somente a vacina salva e nos dá condições”, afirmou o chefe do Executivo local.



Ibaneis reconheceu que ainda há um grande contingente de pessoas que deixaram de tomar a segunda dose. “É importante a gente colocar toda a força do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde para que possamos fechar esse ciclo vacinal e evoluir na retomada da vida da população", conclui.



A expectativa da Secretaria de Saúde é de vacinar cerca de 200 mil pessoas no Distrito Federal nas próximas semanas. Metade dos 28 pontos de atendimento durante o Dia D ficaram espalhados em feiras e locais com grande fluxo de pessoas. Os outros 14 locais ficaram abertos em unidades de saúde. O horário de atendimento ocorreu das 9h às 17h, com aplicação da D1, D2 ou dose única para pessoas com 18 anos ou mais.



Além de Brasília, a campanha foi lançada pelo Ministério da Saúde em cinco capitais do país: Manaus, Salvador, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. O ministro da pasta federal, Marcelo Queiroga, marcou presença na cidade carioca durante o evento na Cidade das Artes, na zona oeste.



Secretário de Saúde do DF, Manoel Pafiadache destacou a importância de aproximar a vacinação das pessoas e não descartou outro Dia D no DF para acelerar a campanha. “Estamos levando a vacina ao encontro dessas pessoas, que se sensibilizaram e não tiveram a oportunidade. Queremos fazer a cobertura de todo o território para que todo mundo tenha a oportunidade de se vacinar", declarou o chefe da pasta.



Representante do Ministério da Saúde no evento na capital federal, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, citou que a campanha foca em completar a vacinação dos adultos que ainda não receberam o imunizante no braço. “A campanha chama a atenção para que a gente consiga completar a imunização e reforçar a importância de voltar para tomar a segunda dose. Temos números altos, interessantes, mas é importante que a gente atinja um número ainda maior”, analisa Cruz.



Segundo o mais recente Vacinômetro, da Secretaria de Saúde, divulgado ontem à noite pela pasta, o DF passou de 88,24% da população com a D1 e de 73,47% com a segunda dose ou dose única entre as pessoas com 12 anos ou mais.

Adesão

Dona de um quiosque de comida na Feira dos Importados, Maria Aparecida Soares, 54, aproveitou o evento para receber a segunda dose no braço. Ela podia ter tomado a D2 em 15 de setembro, mas argumenta que não teve tempo por conta do trabalho.

“Fui protelando e me falaram que (os profissionais de saúde) estavam lá, então saí correndo porque eu já estava preocupada de pegar a covid-19. Eu não sabia que teria o dia D, porque fico ocupada e não prestei atenção. Tenho visto que baixou o número de pessoas contaminadas, então tomara que a vacina seja boa mesmo”, relata a moradora de São Sebastião.

De carona com a esposa, o morador da Estrutural, Wesley Vicente, 33, chegou de carro ao posto da Feira dos Importados pela manhã para receber a segunda dose da vacina. Ele teve que pegar uma folga no serviço para ir ao posto. O rapaz, que trabalha como servente de pedreiro em uma empresa de engenharia civil, diz que o chefe cobra o esquema vacinal completo dos funcionários. “Estou mais aliviado, porque agora eu vou poder viajar mais tranquilo para no Natal para Caldas Novas. Era para ter confirmado com a família antes, mas eu estava inseguro por causa da segunda dose”, diz.

Wesley reconhece que ficou surpreso com o baixo movimento de pessoas no posto. “Achei que tinha pouca gente e o atendimento foi bom. Era para eu ter tomado a segunda dose no dia 21 de outubro, mas por causa do serviço, eu estava muito ocupado. Tentei ir na UBS 1 da Estrutural, em um sábado, mas estava fechada. Queria que esse Dia D tivesse sido antes ou que fizessem uma divulgação com carro de som nas ruas”, criticou.