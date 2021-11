Vídeo: homem dá facada em vendedor após "encarada"

CB Correio Braziliense

O autor da tentativa de homicídio foi preso, e a faca, apreendida - (crédito: PCDF/ Divulgação)

Um homem identificado como William Fernando foi preso, na tarde da última sexta-feira (19/11), por tentativa de homicídio. O fato ocorreu, por volta das 14h20, na EQNP 14/18 (no Setor P Sul da Ceilândia). William partiu com uma peixeira para cima de um vendedor autônomo de 37 anos, que ficou ferido, ao ser esfaqueado no braço e na perna, depois de subitamente ser atacado por William. Este, na delegacia, confirmou envolvimento com entorpecentes.

A faca usada na tentativa de homicídio, aparentemente sem motivação, foi apreendida por agentes da 23ª DP. Segundo depoimento do vendedor de frutas, ele teria ouvido a cisma do autor de que o estaria "encarando". A polícia chegou à autoria do crime, a partir do registro de imagens das câmeras instaladas no Bar do Geladão, nas imediações do crime. Confira as imagens:

Na ocorrência do flagrante, a polícia detalha de que forma chegou a William: por meio de um grupo de WhatsApp da comunidade, foi possível a identificação. Um parente do agressor auxiliou no cerco à casa de William. Depois de ter alta do atendimento no HRC, a vítima colaborou na identificação. A faca, ainda suja de sangue, foi encontrada na casa da namorada de William, identificada como Daniela.