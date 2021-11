Vídeo: morador flagra assaltante e o expulsa de prédio na Asa Norte

RD Ricardo Daehn

A Polícia Militar verificou a existência de extensa ficha policial atrelada ao suspeito - (crédito: Ascom PMDF/ Divulgação)

Após sucessivas tentativas de furtos, alguns dos quais consumados, um homem foi detido, pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e encaminhado para a 5ª DP. Todas as ações dele se deram no final da Asa Norte, na manhã deste sábado (20/11). Com ficha criminal extensa, o homem foi identificado a partir das imagens de monitoramento da quadra. Ele cumpria regime de prisão domiciliar.



Num primeiro momento das atividades, munido de chave de fenda, o suspeito invadiu a casa do zelador na 216 Norte. Flagrado no furto, por um morador, ele entrou em luta corporal e, antes da chegada dos policiais, deixou o local, com uma mochila e carregando objetos. Enquanto buscavam pelo suspeito, nas imediações do ocorrido, os policiais foram notificados de nova tentativa de furto ocorrida em uma obra em andamento na 415 Norte.

As características do suspeito, levavam à desconfiança de se tratar do mesmo homem. A tentativa de arrombamento a um salão de festas, na 416 Norte, igualmente recaiu sobre o assaltante. Foi na 415 Norte, que os policiais conseguiram alcançá-lo. Dentro da mochila ele levava miscelânea de objetos: perfumes, relógios, furadeira, alicate, uma faca e quatro aparelhos celulares.