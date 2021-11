Enem 2021: estudantes se mostram confiantes para primeiro dia de prova

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

No primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (21/11), os estudantes do Distrito Federal se mostraram confiantes para realização da prova. Serão 45 questões das disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 questões das disciplinas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.



No DF, 78.761 estudantes devem realizar a prova impressa, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Um deles Breno Ramon, 17 anos, que faz o Enem pela primeira vez. O morador de Sobradinho veio de carro com o tio para o Centro Universitário de Brasília (Ceub), na 906 Norte. Ele diz que estudou diariamente na escola, além de fazer cursinho on-line. "Estou confiante para prova, porque estou estudando desde a metade do ano. Treinei muito a redação e os conteúdos de humanas", relata.

Por volta das 12h, começou a chover forte na Asa Norte, onde há local de prova, no Ceub, da 906 Norte. Uma funcionária da organização da prova, na instituição, deixou o portão aberto por cerca de 3 minutos após às 13h, horário limite autorizado pelo Inep.

Breno está fazendo o Enem pela primeira vez (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

A moradora de Sobradinho, Maria Eduarda da Silva, 19 anos, também faz o Enem pela primeira vez. A jovem, formada no ensino médio no fim do ano passado, pretende cursar pedagogia. "Estudei três vezes por semana, mas eu estou bem desanimada. Como a minha irmã, que também é pedagoga, se formou há pouco tempo e enfrenta dificuldade para conseguir emprego, acho que está difícil de arranjar algo na minha área", afirma.

Maria vai fazer a prova no Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), na 903 Sul, onde cerca de 200 candidatos vão fazer a prova. Outra inscrita é a merendeira Zileide Estevão, 59, que veio de Santo Antônio do Descoberto (GO) para fazer o teste na Asa Sul.

Ela terminou o ensino médio em 2009. Um ano antes, ela havia feito o Enem pela primeira vez. "Vi que mudou bastante o jeito de fazer as redações, prestei mais atenção no que é pedido e em alguns temas. Os temas principais do texto são questões de ordem social. É o que vou focar", detalha.

Dos mais de 78 mil candidatos do DF no modelo impresso, 4 mil farão o teste na versão digital. O Enem será dividido em provas que acontecerão em dois dias distintos.

Os participantes devem chegar ao local da prova com antecedência, pois os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). O que muda entre os dois dias é o tempo de duração da prova.

Confira abaixo:

»Primeiro dia: 21 de novembro

O candidato responde a 90 questões objetivas, sendo 45 questões das disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 questões das disciplinas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação dissertativa-argumentativa.

»Início da prova: 13h30.

»Horário de saída sem o caderno: Após às 15h30.

»Horário de saída com o caderno: Após às 18h30.

»Horário de término da 1ª prova: às 19h.

» Segundo dia: 28 de novembro

No segundo dia de exame, os participantes terão cinco horas para responderem as questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, com início da aplicação às 13h30 e término às 18h30.

»Início da prova: 13h30.

»Horário de saída sem o caderno: Após às 15h30.

»Horário de saída com o caderno: Após às 18h.

»Horário de término da 2ª prova: às 18h30.