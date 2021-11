Enem 2021 começa a ser aplicado hoje em todo o país

AB Agência Brasil

(crédito: Marcello Casal Jr/Ag..ncia Brasil)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 começa a ser aplicado hoje (21/11) em todo o país nas modalidades impressa e digital. Tanto as provas quanto o tema da redação serão iguais nas duas versões. Ao todo, 3,1 milhões de candidatos devem fazer o exame em mais 1,7 mil municípios.

No primeiro dia do Enem, os candidatos responderão a questões objetivas de linguagens e ciências humanas, além de fazer a única prova subjetiva da avaliação, a redação. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. Não é permitido entrar após o fechamento dos portões. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e terminam às 19h. O horário é o de Brasília.

Agenda do Enem 2021 (foto: Arte/Agência Brasil)