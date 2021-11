RN Renata Nagashima

A procura de pessoas com 57 anos ou mais pela terceira dose do imunizante contra covid-19 foi baixa na manhã desta segunda-feira (22/11) no Distrito Federal. A maior procura nos postos percorridos pela reportagem, está entre os idosos imunizados há cinco meses ou mais com a D2. A expectativa é que ao longo do dia, o público alvo se apresente para recomeçar o ciclo de imunização.

A costureira Elizabeth Fernandes, 58 anos, não perdeu tempo. Logo nas primeiras horas do dia ela procurou a UBS 1, da Asa Sul para tomar a sua tão esperada D3. "Todos os dias eu olhava para ver se não tinham diminuído a idade", conta. “É uma dose de esperança, né? Finalmente as coisas vão voltar para o lugar com a segurança que todos merecemos. E as pessoas precisam ter consciência de que não é apenas sobre elas, mas sobre todo o Brasil”, aponta.

Quem se imunizou com a vacina de dose única (DU) da marca Janssen, e está na faixa etária determinada, também terá direito à dose de reforço. A dose tomada inicialmente é equivalente às D1 e D2 das demais marcas, e a dose de reforço corresponde à terceira aplicação.

Dia D

No último sábado (20/11), o Governo do Distrito Federal (GDF) lançou a campanha Dia D da vacinação contra a covid-19. Ao todo, 11.881 pessoas que estavam sem o esquema vacinal completo tomaram alguma dose do imunizante. A campanha faz parte da estratégia do governo federal de combate à pandemia e vai até o dia 26.

De acordo com o balanço da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), 2.004 brasilienses receberam a primeira dose do imunizante (D1) e outras 7.042 aproveitaram a data para tomar a segunda dose (D2). Em relação ao reforço (D3), 2.734 aplicações foram feitas nas unidades básicas de saúde.

O lançamento da campanha ocorreu no estacionamento externo da Feira dos Importados, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), e contou com a presença de integrantes do Executivo local. Quem visitou a estrutura montada pela Secretaria de Saúde foram, na maioria, funcionários e visitantes do comércio local. O Dia D marca o início de diversas ações de busca ativa para ampliar a cobertura vacinal.

Confira os locais pode vacinação:

Segunda dose Coronavac

Segunda dose Pfizer

Primeira dose 12 a 17 anos

Primeira dose gestantes e puérperas

Dose adicional

