Neoenergia apresenta ações preventivas para a estação chuvosa no DF

RN Renata Nagashima

(crédito: Neoenergia Distribuição Brasília/Divulgação)

O período de chuvas é sempre muito instável em relação à energia no Distrito Federal. Basta um chuvisco e a energia cai. Na tentativa de minimizar os impactos provocados pelas chuvas e ventos de maior intensidade durante essa época, a Neoenergia Brasília apresentou, na manhã desta sexta-feira (24/9), um plano de ações preventivas para a estação chuvosa 2021/2022.

A empresa responsável pela administração da Companhia Energética de Brasília (CEB) afirmou que a intenção das medidas é preparar a rede de distribuição de energia para as possíveis instabilidades causadas pela estação climática.

“Essa instabilidade não é exclusividade de Brasília. No período chuvoso tem mais vento, mais descargas elétricas e as árvores que tombam. São várias condições adversas, o mundo passa por essas condições quando chove. O que podemos fazer é a preparação para esse período, que certamente virá e que precisamos para evitar, que é a crise hídrica. Mas quando vier, estaremos preparados para minimizar os danos”, disse o diretor-superintendente técnico da Neoenergia Brasília, Antônio Carlos Queiroz.



Ele afirmou que estão sendo instalados equipamentos de automação na rede elétrica e ações de manutenção como forma de preservar a continuidade do fornecimento de energia. Segundo ele, a empresa tem investido em equipamentos de automação que permitem operar a rede elétrica à distância, com o intuito de antecipar as condições adversas.

“Em vez de mandar uma equipe, com um clique os funcionários conseguem normalizar a energia com as religações. Muitas vezes as quedas são por danos leves, como um animal nos cabos de energia, um galho ou uma pipa que fica presa no poste. Antes, tinha que mandar uma equipe e demorava cerca de duas horas para religar. Com o religador, ele faz um teste, automaticamente, em poucos segundos. Se o defeito sumiu, ele religa a energia e não há necessidade de enviar uma equipe ao local. O consumidor ficaria sem energia por três horas e dessa forma não fica 10 minutos”, explicou Queiroz.

Além disso, entre as ações preventivas, estão sendo realizados mutirões de poda nos locais em que a fiação pode ser atingida. Foram feitos 1,3 km de poda até o mês de setembro e a previsão é de que o serviço continue até o início do período de chuvas. De acordo com Queiroz, a empresa já investiu mais de R$ 70 milhões em todo o DF desde o início da concessão.

Consumidores podem relatar ocorrências pelo teleatendimento 116, pelo aplicativo "Neoenergia Brasilia', enviando mensagem para o WhatsApp (61) 3465-9318 ou pelo site da empresa . É importante que o consumidor esteja com o número da conta para facilitar a identificação e conferir mais agilidade ao atendimento do chamado.