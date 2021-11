JE Júlia Eleutério

(crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) voltou a manifestar insatisfação com o ritmo de vacinação no Distrito Federal. O chefe do Executivo local reforçou que a imunização precisa atingir um "nível de segurança" para haver avanço na retomada da rotina.

Ao ser questionado sobre as festas de fim de ano, Ibaneis demonstrou preocupação. "Estamos com os índices (de contágio e morte) caindo, a hospitalização caindo, mas, a vacinação, não está como eu gostaria a ponto de a gente atingir um número que nos dê segurança para fazer essas festas tanto de fim de ano, quanto de carnaval", destacou o Governador quando questionado sobre os eventos.

As declarações foram dadas na manhã desta terça-feira (23/11), no Lago Norte, durante a assinatura do Termo de Compromisso para a regularização do Condomínio Privê 1. Segundo Ibaneis, a ampliação da vacina implica na possibilidade de ter as grandes celebrações de fim de ano e do Carnaval.

Busca ativa

Para atingir o maior número possível de pessoas, o GDF vai seguir com a busca ativa de quem ainda não tomou as doses do imunizante contra a covid-19. "Nós precisamos que as pessoas tenham consciência de que é necessário se vacinar para que a gente dê segurança tanto aqueles que tomaram a vacina quanto aos que estão ao seu redor", declarou o governador.