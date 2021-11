JE Júlia Eleutério

A pausa das chuvas vai fazer a temperatura subir nesta quinta-feira (25/11) no Distrito Federal. A máxima pode chegar a 33ºC durante a tarde, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O céu terá muitas nuvens ao longo do dia e a previsão do tempo deve permanecer estável. A umidade relativa do ar ficará em torno de 30% no no meio da tarde, e a máxima não passará de 85%.



Apesar da estiagem ao longo da semana, o meteorologista Mamedes Melo avisa que o fim de semana será chuvoso. “Para hoje, não estamos prevendo chuva. Apesar de estarmos no período chuvoso, isso não indica que irá chover todos os dias. A chuva deve voltar para nós no domingo, caso não antecipe essa previsão”, ressalta o meteorologista. No DF, a temperatura mínima ficou em 14ºC, com uma grande variação para o restante do dia.



Desde terça-feira (23/11), as chuvas diminuíram no DF e as temperaturas subiram. A máxima chegou a 32ºC. Segundo o Inmet, essa redução das chuvas se dá por uma massa de ar quente que passou e causou áreas de instabilidade normais na estação da primavera.