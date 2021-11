CB Correio Braziliense

(crédito: Agência Brasília)

Uma passageira receberá indenização por danos morais de R$15 mil após fraturar a coluna ao cair dentro de um ônibus, além do pagamento de cerca de R$ 3,2 mil por danos materiais. Por unanimidade, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve a sentença que condenou um consórcio e duas empresas de transporte coletivo pelo acidente.



Segundo o processo, a passageira conta que ia para o trabalho de ônibus, em abril de 2017, quando o motorista passou em alta velocidade por um quebra-molas. Ela estava sentada e relata que, devido a rapidez, foi lançada ao ar e caiu no chão causando a fratura na coluna. A mulher afirma que as empresas não prestaram apoio e que sofreu prejuízos materiais.



Ao serem condenados, os réus recorreram da sentença indicando que o acidente ocorreu por culpa das condições da via e que a conduta do motorista não contribuiu para a queda da passageira, pois ela não teria se equilibrado de forma adequada.



Após análise dos recursos apresentados pelos réus no processo, a justiça avaliou que não são excludentes de responsabilidade, mantendo a sentença. “Constata-se, no caso concreto, que as consequências do sinistro foram suficientes a caracterizar violação à dignidade da pessoa ou dos direitos da personalidade, sendo, assim, passíveis de compensação moral”, destacaram os julgadores do caso.

Com informações do TJDFT