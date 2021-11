Renova-DF convoca 1.500 alunos e se aproxima de importante marca

BL Bruna Lessa*

(crédito: Marcelo Ferreira / D.A Press)

O Programa de Qualificação Profissional e Renovação de Equipamentos Públicos (Renova-DF), iniciativa de inclusão social e qualificação profissional do Governo do Distrito Federal (GDF), está na preparação para o início de seu quarto ciclo de formação. A Secretaria de Trabalho (Setrab) convocou 1.500 candidatos aptos para a inscrição no programa. Com essa nova leva de alunos, o programa se aproxima da marca de mil formados.

O Renova-DF é ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e é integrado às atividades de conservação do patrimônio público. Seus cursos proporcionam que os alunos aprendam habilidades, com o intuito de torná-los aptos a atender as exigências do mercado de trabalho, bem como a realização de higienização e limpeza, manutenção e recuperação dos equipamentos públicos.

Ao todo, os três primeiros ciclos do Renova-DF já recuperaram aproximadamente 300 espaços públicos em Regiões Administrativas, como Ceilândia, Samambaia, Guará, Arniqueira, Itapoã, São Sebastião, Estrutural e Riacho Fundo. Até o momento, o programa formou 801 alunos, diplomados pelo Senai, e 4,5 mil estão fazendo curso no momento, esse número já contabiliza os convocados para o quarto ciclo.

Da teoria à prática

Os alunos desse novo ciclo terão a oportunidade de aprender técnicas e ofícios nas áreas de construção civil e jardinagem. Depois de passarem pela parte teórica, eles aprendem na prática os conceitos ensinados. Os aprendizes vão para as ruas e aplicam o que foi aprendido na manutenção de equipamentos públicos, como praças, calçadas, quadras poliesportivas, estacionamentos etc.

Os cursos terão duração de 240 horas, distribuídas em até 20 horas semanais, e os alunos do Renova-DF têm os seguintes benefícios: auxílio pecuniário no valor equivalente a 1 salário mínimo mensal; vale transporte; e seguro contra acidentes pessoais.