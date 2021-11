GDF assina ordem de pavimentação da Avenida Monjolo, no Recanto das Emas

RM Rafaela Martins

Após inaugurar a Unidade Básica de Saúde 15, em Ceilândia, na manhã desta quinta-feira (25/11), que atenderá cerca de 90 mil moradores do Sol Nascente e do Pôr do Sol, o governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou a ordem de serviço da obra de complementação da pavimentação da Avenida Monjolo. A pista está localizada no Recanto das Emas.

Além do revestimento para a pista, a parte de drenagem pluvial e a construção de uma ciclovia de 800 metros será feita. Com custos estimados em R$ 3,5 milhões, a obra vai beneficiar 50 mil moradores, relatou o administrador do Recanto das Emas, Carlos Dalvan.

O chefe do Executivo local falou que o GDF vai devolver, por meio de construções e atendimentos, o carinho que a população têm com o seu mandato. “É hora e momento de ação, porque o DF está em transformação, e o Recanto das Emas também, só não vê quem não quer. A região estava abandonada há pelo menos 10 anos, mas nós estamos aqui inaugurando UBS, UPA e construindo escolas”, falou Ibaneis.

O GDF pretende entregar a pavimentação em 90 dias. “Essa é a obra número mil das 1.400 que estamos fazendo. É um pedido antigo dessa comunidade. São quase 2 km que impactam na população que reside aqui. Vai ser mais uma entrada da cidade do Recanto das Emas, e para atender toda a população. As obras já começam hoje, as máquinas já estão aí, e eu espero que, em três meses, possamos fazer a inauguração”, relatou o governador.