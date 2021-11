RM Rafaela Martins

(crédito: Rafaela Martins/CB/DA Press)

O Governo do Distrito Federal entregou, na manhã desta quinta-feira (25/11), a Unidade Básica de Saúde (UBS) nº 15 em Ceilândia, localizada na região do Sol Nascente. A nova unidade conta com cinco equipes especializadas em saúde da família e duas em saúde bucal para a população local e o Entorno.

A obra recebeu investimento de R$ 3 milhões. A unidade vai dar cobertura para aproximadamente 91 mil pessoas, pois atenderá a região do Pôr do Sol e do Sol Nascente. A UBS tem capacidade para realizar 300 procedimentos por dia. Desde quarta-feira (24/11) ela já está em funcionamento.

Durante o evento, o governador Ibaneis Rocha (MDB) agradeceu a participação das autoridades envolvidas, das lideranças comunitárias e garantiu que o Governo do Distrito Federal (GDF) vai continuar expandindo os projetos de saúde na capital.

“Estamos fazendo uma verdadeira revolução na saúde no DF. Em menos de um mês entregamos a Unidade de Pronto Atendimento, que atende 4 mil pessoas por mês, e agora, a UBS que vai atender 300 famílias por dia. É aqui que você cuida do dia a dia das crianças. Essa obra alegra a todos e tenho convicção que a população vai usufruir. Cuidar de gente é a maior missão de um governante”, falou Ibaneis Rocha.

Estiveram presentes na cerimônia outros representantes do governo como o secretário de saúde, general Manoel Luiz Pafiadache, o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Rafael Prudente, o Deputado Distrital, Delegado Fernando Fernandes e o presidente da Novacap, Fernando Leite.