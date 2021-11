EF Eduardo Fernandes*

25/11/2021 Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Brasília Museu a céu Aberto. Projeção de fotos históricas no Panteão da Pátria. - (crédito: Minervino Júnior/CB)

A segunda edição da exposição virtual Brasília Museu Aberto, iniciada em 26 de outubro, na cúpula do Museu da República, se encerra na noite desta quinta-feira (25/11) com projeções, das 19h às 22h, no Panteão da Pátria. O evento reuniu um acervo de obras relevantes da arte brasileira em um cenário a céu aberto.

Ao longo do projeto, outras projeções mapeadas ocorreram na Casa do Cantador, em Ceilândia Sul, em 18 de novembro, e no Museu Histórico e Artístico de Planaltina, em 23 de novembro. Presente no evento, Gabriel Gondim, 64, é filho do fotógrafo João Gabriel Gondim, que teve suas artes expostas no evento.

Emocionado e orgulhoso, o servidor público comentou sobre a sensação de ver as obras do pai imortalizadas. “É um orgulho e um reconhecimento imenso. Ele morreu há 27 anos e esse reconhecimento, com certeza, era um dos sonhos dele”, comenta.

A curadora da mostra, Danielle Athayde, destacou que a segunda edição do projeto foi muito positiva, e a previsão é que, em 2022, a exposição continue em outras regiões do DF. “A ideia do museu aberto é valorizar os monumentos da nossa capital, e no ano que vem queremos ampliar isso”, diz.

Segundo ela, o projeto visou trazer o sentimento de pertencimento à população, com a união histórica de obras relevantes de Brasília, contando com um acervo cultural de 60 anos. Além disso, a curadora garante que a iniciativa das exposições a céu aberto nos monumentos da capital era uma forma de homenagear grandes personagens do Distrito Federal, como aconteceu na Casa do Contador, em Ceilândia, local projetado por Oscar Niemeyer.

A exposição



O trabalho é fruto da exposição original “Brasília-Da Utopia à Capital”, apresentada em 12 países e que agora se adaptou a um novo formato, mas sem perder a importância e reunindo um acervo que representa o que há de obras recentes na história da arte brasileira.

São documentos e fotos históricas e atuais, obras de artistas plásticos que viveram essa grande epopeia, que foi a construção da capital no planalto central, e de artistas contemporâneos, que representam o pensamento modernista de uma época em que Brasília se tornou um marco, com projeto urbanístico único criado por Lúcio Costa e as linhas curvas que fizeram o arquiteto Oscar Niemeyer despontar para o mundo.

Todo o conteúdo desta 2ª edição está disponível no site da mostra www.brasiliamuseuaberto.com.br, no Instagram @brasiliamuseuaberto e também no Facebook Brasília - da Utopia à Capital.













*Estagiário sob a supervisão de Adson Boaventura