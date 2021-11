JE Júlia Eleutério

O tempo no Distrito Federal será quente e abafado, mas com chances de chuva nesta sexta-feira (26/11). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima fica em torno de 30ºC. No entanto, pode chegar a 33ºC em algumas localidades. Com isso, a umidade relativa do ar deve cair podendo ficar em 25% a tarde com as temperaturas mais quentes e o período de alguns dias sem chuvas.



Com a aparição do sol ainda tímida pela manhã, o meteorologista do Inmet Heráclio Alves avalia que as chuvas podem ocorrer na capital de forma isolada. “O dia começou com muitas nuvens e uma nebulosidade variada pela manhã. No decorrer do período com a temperatura em elevação, há possibilidade de chuvas isoladas, isso não está descartado, na parte da tarde e noite”, destaca o meteorologista.



No início do dia, o DF registrou a temperatura mínima de 15ºC na região de Águas Emendadas. No Plano Piloto, os termômetros marcaram 18ºC na hora mais fria dessa madrugada.



Fim de semana



Prepara o guarda-chuva! De acordo com o Inmet, os brasilienses podem encarar mais chuvas neste sábado e domingo. “A tendência para esse fim de semana no DF é que essa nebulosidade vai aumentar e, com isso, vai aumentar a possibilidade de chuva”, ressalta Heráclio. “No domingo, as chances são maiores de ocorrer”, completa o meteorologista.



As temperaturas podem chegar a 31ºC no sábado. Para o domingo, com a possibilidade maior de chuva e o aumento da nebulosidade, a máxima deve ficar em torno de 28ºC.