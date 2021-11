Projeto de estímulo à leitura chega a Brasília pela terceira vez

(crédito: Acervo Infinito Cultural)

O projeto “Incrível Máquina de Livros” estará em Brasília, pela terceira vez, neste fim de semana. Nos dias 26, 27 e 28 de novembro, a van da iniciativa vai estar no estacionamento da Torre de TV, das 10h às 17h, e os visitantes poderão trocar os livros que já leram por novos. De acordo com a entidade que organiza o projeto, a expectativa de público é alta, tendo em vista a grande adesão vista em 2018, primeira vez em que a iniciativa esteve na capital.

Para realizar a troca é preciso colocar o livro dentro do painel da máquina e escolher entre adulto e infantil, nos dois botões disponíveis. Os livros levados para troca tem que estar em boas condições (sem rasgos ou riscados). Também não podem ser levados gibis, livros técnicos e nem didáticos. Cada visitante pode inserir no máximo três livros.

Segundo a organização do projeto, centenas de livros podem ser encontrados na máquina. Clássicos de autores como Monteiro Lobato, José de Alencar, Cecília Meireles, Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade estão entre os exemplares. Na parte infantil, escritoras como Eva Furnari, Ruth Rocha e Ana Maria Machado. Também será possível encontrar obras da escritora Conceição Evaristo, indicada ao prêmio Jabuti e homenageada pela premiação em 2019.

Os organizadores também alertam que os participantes que forem até o local da van terão de seguir protocolos sanitários, como uso de máscara. Além disso, o distanciamento social na fila é obrigatório. Todos os livros que entram e que saem da máquina são higienizados, assim como a máquina e seus equipamentos. Também será disponibilizado álcool em gel para os visitantes.

Surgido em 2012, a iniciativa é feita em parceria entre a Câmara Brasileira de Livros (CBL) e a Infinito Cultural. De acordo com organização do projeto, a ideia era “fazer um projeto de literatura que não fosse apenas uma feira do livro, mas que resgatasse o prazer da leitura de forma lúdica, divertida e mágica a partir da valorização do objeto livro”. Nesta edição, a van percorrerá 11 cidades em sete estados brasileiros mais o Distrito Federal. As próximas paradas são Caldas Novas e Catalão (Goiás) e Poços de Caldas e Andradas (Minas Gerais).

*Estagiário sob supervisão de Juliana Oliveira