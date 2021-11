Pancadas de chuva podem atingir o DF neste sábado (27/11)

RM Rafaela Martins

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Distrito Federal amanheceu com céu aberto, calor intenso e muitas nuvens neste sábado (27/11). Os termômetros marcaram mínima de 20°C e a máxima pode atingir os 30°C ao longo do dia. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo permanecerá com essa condição até o fim da tarde, onde pancadas de chuva podem atingir o cerrado. O DF terá trovoadas, com possibilidade de rajadas de vento.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 35% e 80% ao longo do dia. Conforme explica o meteorologista do Inmet Cléber Souza, a massa de ar seco estará presente no fim de semana. “Desde quarta-feira estamos com uma massa de ar seco na região. Tivemos dois dias de chuva, e agora as pancadas devem retornar. Devido ao aquecimento que o brasiliense está acompanhando, isso também vai gerar precipitações”, explicou o especialista.

Questionado sobre a diferença das temperaturas que normalmente ocorrem na capital federal, o profissional explicou que, neste domingo (28/11), as condições se repetem. Por isso, é importante que o cidadão redobre os cuidados, pois a umidade relativa do ar está próxima dos 30%, o que indica estado de atenção segundo a Defesa Civil.

Orientações para cuidar da saúde

-Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h;

-Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

-Consumir água à vontade;

-Uso de protetor solar em todos os horários do dia;

-Trocar a máscara de proteção de duas em duas horas.