Brasilienses lotam bares para assistir final da Taça Libertadores 2021

DD Darciane Diogo

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Tensão e euforia contagiam os brasilienses na tarde deste sábado (27/11). O duelo entre Flamengo e Palmeiras agita os bares da capital e leva os torcedores à loucura.

Em um bar da quadra 8 do Setor de Indústria Gráfica (SIG), mais de 200 torcedores se reuniram para vibrar pelos times. Por lá, a grande maioria do público é formada por flamenguistas, que antes do começo do jogo cantavam "O Palmeiras não tem mundial".

O jogo começou às 17h, e logo aos sete minutos do primeiro tempo Raphael Veiga abriu o placar para o Palmeiras.

O advogado Esdras Ferreira, 49 anos, mora no Cruzeiro e, apesar da mulher estar trabalhando, não perdeu tempo e foi sozinho curtir o jogão. "O importante é torcer. Estou alegre demais com essa alegria do povo, com a multidão, depois de tanto tempo sem se reunir com o pessoal por causa da covid-19", conta.

O vencedor do jogo vai representar a América do Sul no Mundial de Clubes do próximo ano, que será disputado nos Emirados Árabes.