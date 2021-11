Vídeo: Árvore de grande porte cai em telhado e deixa parte de uma casa interditada no Lago Sul

CC Carol Cintra

Árvore de grande porte cai em telhado e deixa parte de uma casa interditada no Lago Sul - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma casa no Setor de Mansões Dom Bosco (SMDB), no Lago Sul, teve a estrutura comprometida após a queda de uma árvore de grande porte no telhado. O incidente aconteceu durante as chuvas do último sábado (27/11).

O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 15h40, e chegando ao local se deparou com o tronco caído sobre o muro da casa, atingindo o pavimento superior da residência, a garagem e parte do telhado.

No momento da queda havia três pessoas no imóvel, entre elas uma idosa, de 84 anos, com dificuldade de locomoção. Além dela, tinha uma mulher, 60, e um homem, 44. Ninguém ficou ferido.

Com a estrutura comprometida, parte da casa precisou ser isolada e os moradores transferidos para uma área segura do imóvel. A Defesa Civil foi acionada para averiguação de danos estruturais da edificação. Após a liberação do local pela Defesa Civil, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) realizou o corte da árvore de forma segura.