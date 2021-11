Natal chegando: tempo de solidariedade e de estender as mãos

CC Caroline Cintra

O casal Manu e Felipe Bassul promove doações com mais de 100 voluntários. Ele criou o movimento Menos de Mim - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Para muitas pessoas as datas comemorativas do fim de ano lembram alegria, família e amigos reunidos, roupa nova e bastante comida à mesa. Para outras, são dias comuns, enfrentando dificuldades, como fome e falta de abrigo. Na tentativa de amenizar a dor e a invisibilidade de quem vive em situação de vulnerabilidade social, brasilienses, empresas e projetos sociais começaram as mobilizações de arrecadação de dinheiro, cestas básicas, vestuário, entre outros artigos, para atender a quem precisa.

Voluntária do Projeto Ame-os há cinco anos, a estudante de nutrição Lídia de Almeida, 26 anos, contou que os planos para este ano são entregar kits natalinos com cesta, panetone e uma ave para cada família, além de um kit lanche a cada um dos integrantes da casa. Os beneficiados serão moradores do bairro Santa Luzia, na Estrutural. "Vamos entregar um presente novo para cada criança, com o nome delas e ter um momento de celebração com cada família. Afinal, a fase ainda é delicada e não podemos nos aglomerar", explicou.

O grupo Ame-os entrega kits natalinos com brinquedos e alimentos. Este ano, os beneficiados serão moradores da Estrutural (foto: Arquivo Pessoal)

A celebração de Natal realizada pelo projeto ocorrerá em 18 de dezembro. Até lá, os voluntários contam com o apoio da população por meio de doações, que podem ser feitas até 10 de dezembro (Veja em Como ajudar). Nos anos anteriores, o grupo, que tem 130 voluntários atualmente, conseguiu ajudar cerca de 300 pessoas. Desta vez, a meta é ultrapassar o alcance. "Sempre fizemos grandes festas com brinquedos infláveis, comidas gostosas e muitos presentes para as crianças", contou Lídia.

Desde o início da pandemia, o grupo tem trabalhado para a construção da sede do projeto. "Decidimos, com ousadia e fé, ter um lugar para receber as famílias em um espaço especial para eles", completou a estudante de nutrição.

Nós por nós

Há três anos, o Projeto Nós por Nós tem realizado trabalhos sociais mensalmente nas regiões mais carentes do Distrito Federal. Em época natalina, o grupo, que tem 260 voluntários, promove festa, principalmente para a criançada. Em 2019, quando o projeto começou, o evento ocorreu em Samambaia. No ano passado, na Estrutural. Desta vez, o foco são pessoas em situação de rua. "Percebemos que, com a pandemia, mais pessoas estão nas ruas. Vamos focar nessas pessoas. O pessoal da Rodoviária recebe bastante ajuda. Então vamos focar em áreas como Sobradinho, Centro Pop, entre outros", disse a idealizadora do projeto, Jéssica Nascimento, 29.

A ideia do grupo é arrecadar cestas básicas natalinas. "Tudo isso é para que eles se sintam acolhidos. Vamos fazer uma ceia com uma comida bem gostosa", detalhou.

Não é apenas no Natal que o Projeto Nós por Nós realiza ações. Geralmente, são feitos cafés da manhã para pessoas em situação de rua, entrega de marmitas e festa para as crianças. "Quem faz esse trabalho social, não tem esse sentimento só no Natal. A gente ajuda, mas sai ajudado. Uma marmita que você entrega, a pessoa fica tão feliz, te agradece tanto, te deseja tudo de bom. Você sai com o coração explodindo", diz Jéssica.

Crédito: Arquivo Pessoal. Natal Solidário. Projeto Nós Por Nós realizará ceia de Natal em comunidades carentes. Desta vez, o foco são pessoas em situação de rua. A idealizadora do instituto, Jéssica Nascimento (na foto sozinha) quer arrecadar cestas básicas para distribuir. (foto: Arquivo Pessoal)

Propósito

Para o presidente do Projeto Menos de Mim, Felipe Bassul, 30, "amar o próximo é a nossa missão". Este será o 6º Natal solidário que ele e os 119 voluntários realizarão. Para que a ação aconteça, o grupo fez um brechó beneficente, em outubro, e todo o dinheiro arrecadado será revertido para a compra de cestas básicas, preparo de uma ceia natalina e brinquedos para as crianças.

"Neste ano pretendemos alimentar mil pessoas na Ceia de Natal na Rua. Queremos entregar ao menos 500 cestas básicas. Queremos também entregar refrigerantes para todas as famílias, além de brinquedos para a criançada se divertir e o presente junto ao papai Noel", contou. A ação será realizada em 24 de dezembro, às 12h. "A cada trabalho desse temos o sentimento de dever cumprido. Como cristãos, entendemos que transformar a vida de pessoas e diminuir a desigualdade também fazem parte da nossa missão", completou.

Jovens unidos em ação social pelo bem-estar do próximo (foto: Arquivo Pessoal)

Bazar

Considerado umas das maiores feiras de Natal beneficente de Brasília, o Bazar Rema, que acontece há 45 anos na capital federal, voltará a ser presencial. Dessa vez, o evento será na área externa da sede Casa Espírita Recanto de Maria (Rema — veja calendário em Serviço). Serão seis dias de exposição de vestuários variados e para todos os gostos.

O bazar é a principal fonte de renda da casa e é dela que são tirados os recursos para manutenção da instituição e custeio das obras sociais. Serão oito seções: Natal, com peças únicas e originais; Cantinho do Lar, com objetos para o lar; Infantil, com brinquedos especiais para as crianças; Decoração, com peças para a casa; Croché, com toalhas de mesa, de mão e outros panos; Baby, com opções para os bebês; Bijuteria, com peças para todos os gostos e preços; Cantinho da Etienette, uma casa de doce com iguarias; e uma lanchonete. Todos os protocolos sanitários serão realizados.

Algumas instituições do Governo do Distrito Federal (GDF) também já começaram as campanhas natalinas. O Corpo de Bombeiros está arrecadando cestas básicas para doar à Casa Educamar, na Comunidade Santa Luzia na Estrutural. Essa é a 9ª edição do projeto Natal Solidário.

A Polícia Militar também começou a campanha, que será realizada em conjunto com todas as unidades da corporação. Estão sendo arrecadados produtos de higiene e cestas básicas.

Shoppings

O Taguatinga Shopping está recebendo doações de brinquedos, roupas e alimentos. Os clientes que doarem 2 kg de alimentos no Balcão de Troca Notas terão direito a cupons em dobro na promoção Compre, Ganhe e Concorra. "Pelo menos 49 mil famílias da cidade convivem com a fome, e, em alguns lares, doações e auxílios se transformaram no único recurso. Além de ganhar um cupom a mais para concorrer ao sorteio, cada doação fará uma grande diferença na vida das diversas famílias em situação de vulnerabilidade social", afirma Maíra Garcia, gerente de marketing do centro comercial.

A Ancar Ivanhoe, empreendedora do shopping Conjunto Nacional, reúne seus shoppings pelo Brasil, pelo quarto ano consecutivo, para entrar na campanha de combate à fome no país. No Conjunto Nacional, a campanha acontece entre 23 de novembro e 24 de dezembro. As doações poderão ser feitas on-line em dinheiro, por meio de um QR Code, ou em um balcão que ficará no 2º piso do centro comercial, na Ala Norte, dentro do espaço da exposição comemorativa aos 50 anos do shopping.

Como ajudar?



Projeto Ame-os

Arrecadação: até 10 de dezembro

Ponto de coleta: Sede do projeto (ver endereço) ou a equipe busca em algum local combinado

Mais informações: 99252-6639 (Falar com Lídia)

Instagram: @projetoameos



Projeto Nós por Nós

Mais informações: @projetonospor.nos



Projeto Menos de Mim

Emanuelli 99880-3119

Felipe 99883-5626

Instagram: @projetomenosdemim



Bazar Rema

Quando: 19, 20, 21,26, 27 e 28 de novembro

Onde: Área Especial QI 15, do Lago Sul, na sede da Rema

Horário: 10h às 19h

Mais informações: https://www.rema.org.br/bazar/



IX Natal Solidário do Corpo de Bombeiros

Mais informações:

(61) 99296-2079 (TC Roneide)

(61) 98124-3452 (Maj. Brandão)

(61) 99196-7396 (Cap. Gilzelia)

(61) 99858-0336 (Marinalva)



Arrecadações da Polícia Militar do DF

Até 17 de dezembro

Em qualquer unidade da corporação

Natal solidário Taguatinga Shopping

Entregar no balcão de informações do 1º piso

Natal Sem Fome no Conjunto Nacional

A arrecadação será online, por meio de QR codes no shopping e pelo link nos stories pelo instagram @shoppingconjuntonacional