Pelo menos seis regiões do DF ficaram sem energia neste fim de semana

CC Carol Cintra RN Renata Nagashima

(crédito: Ronaldo de Oliveira/CB/D.A Press - 19/1/15)

Pelo menos quatro regiões do Distrito Federal ficaram sem energia neste fim de semana. Moradores do Lago Sul, Lago Norte, Planaltina, São Sebastião, Paranoá e Águas Claras relataram a falta de energia entre sábado (27/11) e domingo (28/11). Algumas cidades chegaram a ficar cerca de 22 horas seguidas sem o serviço.

A autônoma Maria Adriana de Melo Sales, 47, procurou o Correio para denunciar o descaso que vem sofrendo em relação à Neoenergia. Segundo a moradora do Arapoangas, em Planaltina, a quadra onde mora estava sem energia desde às 10h de sábado (27/11) e os moradores não tem previsão de quando terão o serviço restabelecido.

“Para cada um eles dão uma resposta diferente de que quebrou um cabo, poste caiu, que foi coqueiro, mas não resolvem. Desde ontem falam que uma equipe está fazendo o melhor, mas não vemos resultado”, reclamou a autônoma.

Segundo Adriana, a falta de energia na Quadra 1 da cidade tem causado prejuízo aos moradores. “O que tinha de mistura estragou. A geladeira está sem nada porque tivemos que jogar fora. Eles não estão se importando com a população. Todo mês a conta vem com um reajuste e na hora que precisamos, nos deixam largados”, disse.

Presidente da Associação de Cartório de Brasília, Allan Nunes Guerra informou que no Setor de Mansões do Lago Norte a energia acabou por volta das 14h de sábado e até o início da tarde deste domingo ainda não havia voltado. A Neoenergia não restabelece o serviço, não atende ligação telefônica, não dá previsão nos chamados abertos por WhatsApp. O serviço está vergonhoso”, afirmou.

Um morador de Águas Claras disse ao Correio que a região Norte está completamente sem energia. “Ouvimos um estouro, pareceu barulho de transformador. O pessoal assustou e todo mundo gritou. Agora, estamos sem o serviço e ainda não tivemos nenhuma resposta da Neoenergia”, relatou.

De acordo com a Neoenergia Brasília, o cenário de chuvas mais agressivas, com ventos de até 60km/h, quedas de árvores e descargas atmosféricas ocasionaram inúmeros estragos no Distrito Federal, afetaram redes de energia e interromperam o fornecimento em ocorrências pontuais pulverizadas por diversas cidades.

No início da tarde deste domingo, a empresa informou que Lago Sul, São Sebastião, Paranoá e Planaltina foram duramente atingidas pelas chuvas. “86% dos clientes que registraram ocorrências foram normalizados. Nossas equipes de manutenção estão atuando focadas na recomposição da energia nos casos pontuais em todas as regiões”, diz nota da Neoenergia.

Canal de atendimento

Caso alguém queira registrar falta de energia na região onde mora, deve procurar os canais de relacionamento com cliente através do teleatendimento 116, no App ‘Neoenergia Brasília’, WhatsApp (61) 3465-9318 ou pelo site http://neoenergiabrasilia.com.br.