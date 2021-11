Oito regiões do DF começam a semana sem energia; veja a lista

CB Correio Braziliense

(crédito: Ronaldo de Oliveira/CB/D.A Press - 19/1/15)

A segunda-feira (29/11) começa sem energia em oito pontos do Distrito Federal. Planaltina, Vicente Pires, Ceilândia, Sol Nascente, Taguatinga, São Sebastião e Paranoá serão os locais que terão o desligamento programado a partir das 9h, e Samambaia teve o desligamento iniciado às 8h.

Em Planaltina, será feita a manutenção preventiva com substituição de transformador, os conjuntos A das quadras 2 e 3, e os conjuntos L das quadras 6, 10, 11, 12 e 15 ao Arapoanga ficarão sem energia das 9h às 13h.

As chácaras 38 e 43, de Vicente Pires, ficarão com a energia suspensa no mesmo horário, por conta de uma manutenção preventiva com substituição de transformador.

Em Ceilândia, o desligamento ocorrerá em dois momentos, das 9h às 15h, para que seja feita manutenção com poda de árvores, em toda a Fazenda Laje da Jiboia e na Fazenda Lagoa do Núcleo Rural Samambaia; e das 9h às 14h, para manutenção com substituição de rede, no conjunto C da QNO 16.

Já no Sol Nascente, o desligamento acontece, das 9h às 13h, para manutenção preventiva com substituição de transformador nas chácaras 24 e 150.

Em Taguatinga, a previsão é que o desligamento dure das 9h às 16h para manutenção com poda de árvores, nas chácaras 31 a 33 do Núcleo Rural Taguatinga. No Paranoá, pelo mesmo motivo, também ficarão sem energia, das 9h às 14h30, os núcleos rurais Sobradinho dos Melos, Rajadinha, Capão da Onça, Altiplano Leste e os conjuntos de 1 a 7, 9, 10 e 12 da QR 504.

Em São Sebastião, o desligamento será feito por conta de obras de substituição da rede nua para rede compacta protegida. Das 9h às 16h30, nas quadras 10 a 15, 18 a 24 e na Avenida Comercial da Rua do Bosque. Em Samambaia, o motivo é o mesmo, e a interrupção começou às 8h30 e vai até as 16h30, na QR 502 (conjuntos de 1 a 15 e 19) e QR 504 (conjuntos de 1 a 7, 9, 10 e 12).

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto a rede será ligada novamente, sem aviso prévio.