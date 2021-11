Homem mata a mulher, enteado e se suicida em Águas Lindas de Goiás

RN Renata Nagashima

Os vizinhos do casal informaram que a família era religiosa e tinham acabado de chegar da igreja na hora do crime - (crédito: Wallace Martins/Esp.CB/DA.Press)

Um homem matou a mulher, o enteado e depois cometeu suicídio no bairro Parque da Barragem, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o crime aconteceu durante a madrugada da última segunda-feira (29/11), na residência onde o suspeito morava com a esposa e o menino.

Por volta das 00h50 o Samu foi acionado para atender a ocorrência, no Setor 9. Ao chegar no local, a equipe constatou a morte dos três. Segundo o Samu, a esposa foi morta com inúmeras facadas e o enteado de 10 anos com uma facada no pescoço. Em seguida, o homem cometeu suicídio.

O Samu informou que outras crianças estavam na casa no momento do crime, mas elas conseguiram fugir com a ajuda do menino brutalmente assassinado. Os vizinhos do casal informaram que a família era religiosa e tinham acabado de chegar da igreja na hora do crime. O esposo era extremamente ciumento e a relação dos dois era conturbada.

Até o fechamento deste conteúdo, a identidade das vítimas ainda não havia sido revelada e nem detalhes sobre a motivação do crime.

Aguarde mais informações.