Durante a madrugada desta segunda-feira (29/11), diversos pontos do Distrito Federal registraram chuvas e trovoadas isoladas. Durante o resto do dia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve se manter instável e seguir a mesma tendência da madrugada, com pancadas de chuvas a qualquer momento.

Meteorologista do Inmet, Cléber Souza, explica que novembro já superou o projetado para o mês. “A média para novembro é de 226,9mm, e já choveu 334,8mm. Ou seja, 48% acima do esperado. Somente na madrugada choveu 33mm”, conta o especialista.

Cléber destaca que a temperatura mínima registrada nesta segunda foi de 17ºC e a máxima projetada é de 28ºC. "A umidade relativa do ar, durante a manhã, se mantém em 95%, e deve cair para 50% no momento mais quente do dia", explica.

De acordo com o meteorologista, a tendência de chuvas durante todo o dia se mantém durante toda a semana, e deve começar a reduzir somente a partir de quinta-feira. "A temperatura também não sobe tanto devido à alta nebulosidade. Até quarta-feira, a tendência é de chover muito", pontua.

