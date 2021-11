Confira o que abre e o que fecha neste Dia do Evangélico no DF

CB Correio Braziliense

O feriado local do Dia do Evangélico, comemorado nesta terça-feira (30/11), vai modificar os horários de funcionamento de alguns serviços do Distrito Federal. Entre as principais novidades, o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER) informa que, excepcionalmente nesta data religiosa, não haverá o Eixão do Lazer — portanto, o fluxo de carros na DF-002 será mantido ao longo de todo o dia.

O transporte público coletivo vai operar em escala normal de dia útil. Também não terá alteração de horário no metrô, que vai funciona das 5h30 às 23h30. A Fundação Jardim Zoológico de Brasília informa que o local abre para visitação das 9h às 17h, mas os visitantes podem entrar até as 16h ou até que se atinja a lotação máxima, de 5 mil pessoas.

O que abre e o que fecha no DF?

Unidades de saúde

As emergências dos hospitais, as seis unidades de pronto atendimento (UPAs) e os centros de atenção psicossocial (CAPs) tipo 3 funcionarão normalmente nesta terça-feira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também vai funcionar por 24 horas por meio do telefone 192.

A vacinação contra a covid-19 está mantida durante o feriado. A lista de postos que estarão abertos pode ser conferida no site da Secretaria de Saúde do DF.

Os ambulatórios dos hospitais, as unidades básicas de saúde (UBSs), as farmácias de alto custo, a Fundação Hemocentro de Brasília e os CAPs tipos 1 e 2 vão ficar fechados na terça-feira e voltam a funcionar nesta quarta-feira (1º/12).

Transporte público

O transporte público coletivo do DF vai operar em escala normal de dia útil neste feriado. Os passageiros podem conferir os horários das viagens por meio do site DF no Ponto. Também não vai haver alteração de horário no metrô, que funciona das 5h30 às 23h30.

Segurança

Os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), os batalhões da Polícia Militar (PMDF) e as delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF), além das delegacias de Atendimento à Mulher e da Criança e do Adolescente, funcionam no feriado em regime de plantão ininterrupto de 24 horas. A Delegacia Eletrônica da PCDF funciona durante todo o dia.

Defesa Civil

As equipes da Defesa Civil vão trabalhar em esquema de plantão durante o feriado para atender todo o DF. Os acionamentos devem ser feitos pelo telefone 199 ou, em caso de emergência, pelo 193.

Na Hora

Todas as unidades do serviço do Na Hora vão estar fechadas nesta terça-feira (30/11), e vão reabrir normalmente para atendimento na quarta (1º/12).

Conselhos tutelares

Ficam de sobreaviso para atender demandas urgentes registradas pela Coordenação de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca). A central telefônica funciona de segunda à sexta-feira, das 18h às 8h. Em sábados, domingos e feriados, o atendimento é de 24 horas, pelos telefones 125 (ligação gratuita) e (61) 3213-0657 / 3213-0763 / 3213-0766.

Procon

O edifício-sede do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) também não vai abrir as portas nesta terça-feira. O local retoma as atividades somente na quarta-feira (1º/12), das 8h às 17h. Outros pontos do serviço voltam ao horário normal das 8h às 19h.

Pró-Vítima

O programa Pró-Vítima, criado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus) para atendimento de psicologia e de assistência social voltado a vítimas de violência doméstica, intrafamiliar, psicológica, física, sexual e institucional, vai atender em regime de plantão, pelo telefone (61) 98314-0632.

Detran

Nesta terça-feira, também não vai haver atendimento ao público nas unidades do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). Os servidores que atuam na engenharia e fiscalização de trânsito vão trabalhar em regime de escala. Contudo, os serviços on-line, disponíveis por meio do aplicativo e do portal de serviços do Detran, vão funcionar normalmente.

BRB

O Banco de Brasília (BRB) informa que, nesta terça-feira, as agências localizadas no DF e na região do Entorno vão estar fechadas. Os correspondentes bancários, inclusive do Entorno, também não vão operar.

SLU

As unidades do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), como a Unidade de Recebimento de Entulho (URE), o Aterro Sanitário de Brasília (ASB) e as gerências de limpeza e de tratamento (usinas), funcionam normalmente nesta terça-feira. A coleta de lixo convencional e seletiva também será feita normalmente, conforme cronograma disponível no site do SLU e no aplicativo SLU Coleta DF.

CEB e Caesb

As equipes de manutenção da Companhia Energética de Brasília (CEB) e da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) trabalham em regime de plantão ao longo desta terça-feira.

DER

Como o feriado é local e não nacional, as operações de reversão nas rodovias DF-095 (via Estrutural) e BR-070 vão ser realizadas normalmente. O Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER) também informa que, excepcionalmente neste feriado, não haverá o Eixão do Lazer — portanto, o fluxo de carros na DF-002 será mantido ao longo de todo o dia.

Unidades socioassistenciais

Todas as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) vão estar fechadas nesta terça-feira. Os Centros Pop funcionam das 7h às 18h. As unidades de acolhimento e de proteção social permanecem com os serviços sendo oferecidos 24 horas por dia.

Restaurantes comunitários

Todas as unidades vão estar fechadas nesta terça-feira.

Ceasa

As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF) estarão fechadas nesta terça-feira, e retornam às atividades na quarta.

Torre de TV

A Torre de TV e o mirante vão estar abertos nesta terça-feira, das 9h às 17h45. A fonte luminosa vai ficar ligada nos seguintes horários: das 8h às 12h, das 14h às 16h e das 19h às 22h. A visitação obedece aos protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde por conta da pandemia da covid-19. O acesso ao mirante é por ordem de chegada e com respeito às medidas de distanciamento social.

Zoológico

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília informa que o local abre para visitação das 9h às 17h, mas os visitantes podem entrar até as 16h ou até que se atinja a lotação máxima, de 5 mil pessoas.

Parques

Todos os parques ecológicos administrados pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram) vão funcionar normalmente nesta terça-feira, conforme a lista abaixo:

Parque Recreativo do Gama: das 6h às 18h

Parque Distrital das Copaíbas: das 8h às 18h

Monumento Natural Dom Bosco: das 6h às 20h

Parque Ecológico do Paranoá: das 6h às 18h

Parque Ecológico Sucupira: das 6h às 20h

Parque Ecológico do Lago Norte: das 6h às 18h

Parque Ecológico da Asa Sul: das 6h às 20h

Parque Ecológico Olhos d’Água: das 5h30 às 20h (portão principal) e das 6h às 18h (portões laterais)

Parque Ecológico Ezechias Heringer: das 6h às 22h

Parque Ecológico do Riacho Fundo: das 6h às 18h

Parque Ecológico Areal: das 6h às 18h

Parque Ecológico Veredinha: das 6h às 22h

Parque Ecológico Cortado: das 6h às 18h

Parque Ecológico Três Meninas: das 7h às 18h

Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul: das 6h às 18h

Parque Ecológico Península Sul: das 6h às 22h.



Com informações da Agência Brasília