Carreta de carne tomba na BR-020 e pessoas tentam roubar carga

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Pessoal)

Uma carreta que carregava carne tombou na BR-020 na manhã desta segunda-feira (29/11). Durante a tarde, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um grupo de pessoas tentou saquear o veículo, e uma agente chegou a ser atingida por um pedra no rosto. Segundo informações preliminares, a policial está no Hospital de Planaltina sob observação e a situação na BR-020 foi controlada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga começou a ser retirada do local no fim da tarde com apoio dos militares. O Corpo de Bombeiros do DF também atuou na ocorrência. Ainda não se sabe o que teria causado o tombamento do veículo.

Acidentes na BR-020

No início de novembro, duas pessoas morreram em um acidente na BR-020. Um pedestre foi atropelado por uma motocicleta na entrada do Núcleo Rural Córrego Arrozal, em Planaltina. Em outubro, um acidente na mesma rodovia, entre um ônibus e um caminhão, deixou duas vítimas presas às ferragens.