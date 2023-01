Militares do Exército teriam dificultado ação da PM em ato terrorista

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um dos vídeos feitos durante a invasão ao Palácio do Planalto, no domingo (8/1), mostra oficiais do Exército Brasileiro dificultando a ação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). No registro, é possível ver uma discussão entre PMs e um homem identificado como coronel do Exército, que tentava impedir a prisão dos extremistas. "Tá doido? Tá doido? Você tá louco? Tá todo mundo preso. Tá todo mundo preso. Coronel, eles estão presos, coronel", disse o policial militar.

Veja o vídeo:

A assessoria de imprensa do Exército disse que o vídeo foi "tirado de contexto". "Quando a Polícia Militar do DF adentrou no local, a situação já estava controlada pela tropa do Exército, com os manifestantes sob custódia. A PMDF não foi impedida de entrar no Palácio do Planalto", disse a corporação ao g1.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou, nessa quarta-feira (11/1), que 1.418 suspeitos já foram detidos pela participação na invasão às sedes dos Três Poderes, em Brasília. De acordo com o CNJ, desse total, 222 foram presos na Praça dos Três Poderes e 1.196 no acampamento em frente ao Quartel General do Exército de Brasília.

